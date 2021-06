Villagrazia di Carini: sequestrati 12mila prodotti non sicuri in un negozio gestito da un cinese

Blitz in un negozio gestito da un cinese a Villagrazia di Carini. I finanzieri della Tenenza di Carini, nell’ambito dall’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo in materia di sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato oltre 12 mila articoli non sicuri.

Durante un intervento in un emporio lungo la Statale 113 hanno sequestrato 12.040 prodotti (accessori alla persona) ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio CE o non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime (produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo) previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

I militari hanno segnalato la rappresentante legale dell’attività (C.L. classe ’66) alla locale Camera di Commercio: previsto, oltre al sequestro amministrativo della merce non a norma, una sanzione fino ad un massimo di circa 26 mila euro.

