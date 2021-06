Palermo, ritrovato il giovane scomparso dalla zona di via Villafranca: sta bene

Dopo ore di incessanti ricerche, è stato ritrovato Fabrizio Marchese, il giovane di 20 anni scomparso la notte scorsa a Palermo, nella zona di via Villafranca.

A ritrovarlo è stata la polizia. Ora il ragazzo è a casa con i suoi genitori e sta bene.

Sono state ore d'ansia per famiglia e amici, che per ritrovare Fabrizio avevano lanciato diversi appelli sui social per essere aiutati nelle ricerche. Per fortuna, il ragazzo, che non dava sue notizie da ieri sera, è stato trovato nel giro di poche ore dalla polizia, che hanno attivato le ricerche immediatamente dopo la denuncia di scomparsa fatta dai genitori del giovane.

© Riproduzione riservata