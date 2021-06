Incidenti stradali a Partinico e Lercara Friddi: cinque feriti, un giovane in condizioni gravi

Due incidenti con cinque feriti nel palermitano. Una vettura una Hyundai Santa Fe è finita fuori strada da un ponticello nella zona di contrada Zucco nei territori tra Partinico, Terrasini e Carini. Dentro l’auto c'erano tre persone, un giovane di Alcamo di 38 anni e una giovane di 27 anni. Con loro una terza persona ancora non identificata. Tutte sono state recuperate dai vigili del fuoco e trasportate al pronto soccorso dai sanitari del 118.

A Lercara Friddi è intervenuto l’elisoccorso per portare in ospedale al Civico un giovane rimasto incastrato nella vettura finita anche questa fuoristrada. Il giovane che viaggiava con un altro passeggero che è stato tirato fuori dall’auto dai vigili del fuoco. Le condizioni dell’automobilista sono serie. Anche il passeggero è finito in ospedale.

© Riproduzione riservata