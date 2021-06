Partinico, giovane in ospedale per avvelenamento da monossido di carbonio: è grave

Un giovane di 33 anni del Bangladesh è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Partinico per avvelenamento da monossido di carbonio. Il giovane si trovava in un camper a Piano Battaglia nella zona montana del palermitano.

Era arrivato ieri insieme ad un uomo per il quale lavorava come collaboratore domestico. Il 33enne era rimasto a dormire in camper. Per ricaricare il cellulare ha acceso il gruppo elettrogeno del mezzo. Ma qualcosa è andato storto ed è rimasto intossicato mentre dormiva. A scoprire il giovane svenuto è stato il datore di lavoro che lo ha accompagnato prima all'ospedale di Petralia Sottana dove è arrivato in coma. Da qui in elisoccorso è stato portato a Partinico per essere sottoposto a trattamenti in camera iperbarica.

"Le condizioni del paziente sono molto gravi - dice Calogero Agrò dirigente della rianimazione e delle camere iperbariche per l'Asp di Palermo - Un primo trattamento è stato eseguito. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad un secondo trattamento, ma la prognosi resta riservata".

