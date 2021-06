Palermo, nuovo sistema di prenotazione dei tamponi alla fiera: "Positivi in calo"

Scatta il nuovo sistema di prenotazione dei tamponi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Da alcuni giorni, sulla piattaforma online dell’hub provinciale di Palermo, oltre al vaccino contro il Coronavirus, è possibile prenotare anche il tampone rapido da eseguire al drive-in della Fiera.

Basta andare sul portale unico dell’hub per la gestione delle prenotazioni (https://fiera.asppalermo.org/). Si aprirà una schermata che consentirà all’utente di scegliere tra la prenotazione del vaccino e quella del tampone (https://fiera.asppalermo.org/site/tampone). Per completare la procedura è sufficiente compilare l’anagrafica, stampare e compilare i moduli.

L’utente sarà avvertito via email dell’arrivo dell’esito del tampone, tramite un link alla sua area riservata sulla piattaforma.

"Si ricorda - si legge in una nota - che il tampone in modalità drive-in alla Fiera del Mediterraneo, con ingresso in macchina da via Sadat, si effettua solo tra le 9 e le 15, ma si potrà accedere con l’automobile non oltre le 14,30. Il numero giornaliero di positività ai tamponi rapidi che si riscontra all’hub provinciale, intanto, continua a mantenersi estremamente basso. Il 16 giugno, per la seconda volta da ottobre, i tamponi - 812 quelli eseguiti in questa giornata - sono stati tutti negativi. Oggi è stata rilevata una sola positività su 404 test rapidi".

