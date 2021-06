Covid a Palermo, più contagi ma solo tra i ragazzi

Appena 39 i nuovi positivi nell’area metropolitana di Palermo, in linea con la media degli ultimi tre giorni, con una percentuale al ribasso del 7 per cento. Si riducono drasticamente pure i contagiati nel periodo che va dal 7 al 13 giugno: gli attuali sono 1002, 242 in meno rispetto all’ultimo rapporto sull’andamento della pandemia in città e in provincia.

A Palermo la distribuzione dei positivi presenta invece una sorpresa: il numero più alto (16,4 per cento) appartiene alla fascia tra i 10 e i 20 anni ma a ruota sono quasi affiancati i quarantenni con il 15 per cento dei casi riscontrati in tutta l’area metropolitana.

I meno colpiti sono i bambini (8,7%) e soprattutto gli anziani ultraottantenni con il 6 per cento dei positivi, segno che in quest’ultimo target c’è molta attenzione a non farsi contagiare e che i vaccini hanno dato l’effetto sperato di immunizzazione.

