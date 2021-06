Buoni spesa non dovuti: multe e otto denunce fra Trappeto, Borgetto e San Cipirello

Buoni spesa non dovuti per otto persone fra Trappeto, Borgetto e San Cipirello. Li ha scoperti la guardia di finanza di Partinico.

I finanzieri hanno controllato oltre 430 istanze ed è emerso che fra i beneficiari che avevano presentato una autocertificazione presentata nel proprio Comune di residenza, in otto avevano sostenuto di trovarsi nelle condizioni previste nell’avviso pubblico. In realtà alcuni nuclei familiari percepivano già altre forme di sostegno economico: Naspi o reddito di cittadinanza, che invece non erano stati dichiarate.

Sono subito scattate multe per quasi 6 mila euro e da parte delle amministrazioni comunali interessate è stata avviata una azione amministrativa per il recupero delle somme indebitamente erogate fra maggio e luglio.

