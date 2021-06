Ustica, la denuncia del sindaco: "Vandali hanno danneggiato il campo boa"

"Nel mare che circonda Ustica si sono verificati atti vandalici ad alcune parti del campo boa, recentemente e parzialmente posizionato". Lo dice il sindaco di Ustica e presidente dell'Area marina protetta Salvatore Militello che ha presentato una denuncia contro ignoti per atti vandalici.

"La cima della boa risulta parzialmente tagliata - aggiunge Militello - ed esclude che la causa possa essere stato il 'jumper', la boa intermedia che ha la funzione di ammortizzatore tra le due boe".

Come spiega il direttore dell'Amp Davide Bruno, a Ustica, per salvaguardare i fondali è vietato l'ancoraggio libero ed è obbligatorio servirsi delle boe di ormeggio, 15 cilindriche predisposte a cura dell'Area marina protetta. "Il sabotaggio di alcune parti del campo boa - evidenzia Bruno - è un fatto grave. I campi boe sono stati studiati per la salvaguardia di fondali ricchi di vegetazione marina, dove l'uso dell'ancora può rovinare il fondale e infatti sono utilizzati soprattutto nelle Aree marine protette. Inoltre, permettono al diportista di stare in rada ma facilitandogli le operazioni di ormeggio".

