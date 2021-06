Cade in una voragine in un cantiere di Palermo: ferito un architetto dei Beni Culturali

Una dipendente della Sovrintendenza ai Beni culturali di Palermo è rimasta ferita dopo essere caduta in una voragine in un cantiere di Palermo, in via Gesù e Maria, al Papireto, vicino a Palazzo dei Normanni.

Secondo quanto riferisce la centrale operativa dei vigili del fuoco, l’architetto è precipitata per diversi metri mentre stava ispezionando l’area dello Iacp dove sarebbero state trovate testimonianze della città antica. La donna è stata recuperata dai pompieri e affidata al personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale per sospette lesioni e fratture.

© Riproduzione riservata