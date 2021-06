Incidente a Cefalù, perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto: morto 74enne

Un uomo di 74 anni è morto in un incidente sulla strada statale 113 nei pressi della zona di Cefalù. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. I medici del 118 hanno cercato di rianimare l'uomo rimasto incastrato nel veicolo. Ma alla fine per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

La vittima è Angelo Ruffino. Il 74enne era a bordo di una moto, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito sotto una vettura che stava transitando. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Cefalù.

© Riproduzione riservata