In via Albiri, nel quartiere Bonagia a Palermo, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando per la perdita di gas da un furgone che trasportava un contenitore da 2200 litri contenente GPL.

Durante il percorso le cinghie che stabilizzavano il serbatoio hanno ceduto provocandone il ribaltamento e la rottura dei raccordi e valvole. Sul posto in azione anche il Nucleo NBCR e LPG per la messa in sicurezza del serbatoio e il travaso.

© Riproduzione riservata