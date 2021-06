"Aggrediti e picchiati in centro a Palermo": il racconto di tre studenti spagnoli

Tre ragazzi spagnoli impegnati a Palermo per un progetto Erasmus hanno raccontato di essere stati accerchiati da alcuni giovani e picchiati venerdì scorso nei pressi di piazza Sant'Anna prima attorno alle 22 e poi in un secondo momento all’una e mezza. I giovani non hanno presentato denuncia. A essere colpito all’inizio del raid è stato un ricercatore universitario che ha ricevuto un pugno in faccia mentre aveva una birra in mano.

Attorno all’una e mezza tornando verso casa in via Roma, i tre hanno incrociato di nuovo il giovane aggressore che «stavolta non era solo ma insieme a un gruppo di ragazzi dai 20 ai 25 anni - afferma uno degli studenti - Siamo stati circondati e picchiati con calci e pugni. Poco dopo sono arrivati gli agenti di polizia che ci hanno identificati e multati perché trovati per strada oltre l’orario del coprifuoco. Abbiamo indicato gli aggressori ma non li hanno inseguiti».

Attraverso il tutor dell’Esn, l’Erasmus student network, e un legale gli studenti impugneranno la multa. Gli studenti, però, ancora non hanno presentato denuncia per l'aggressione subita. «Uno dei miei amici picchiato è tornato in Spagna. Non se l’è sentita di restare qui - aggiunge il giovane universitario - L’altro mio amico è ancora qui. Ho deciso di raccontare quanto successo perché sto qui da due anni e mezzo e ho visto che queste cose purtroppo negli ultimi tempi si verificano con molta più frequenza. Ho raccontato la mia disavventura perché i giovani che escono la sera devono sapere che a Palermo queste cose possono succedere».

