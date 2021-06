Palermo, multato e sequestrato un pub in piazza Monte di Pietà

Gli agenti del nucleo controllo attività produttive, con i carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, hanno sanzionato e sequestrato il pub Sottocapo in Piazza Monte di Pietà, ed elevato sanzioni amministrative per un totale di euro 11.498. Il pubblico esercizio all’atto del controllo ispettivo, era aperto e sprovvisto di qualsiasi autorizzazione

In particolare, il locale è stato sequestrato, con apposita affissione di sigilli, perché privo di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande e per asporto, multandolo per 5.000 euro. Inoltre, il pub risultava sprovvisto della prescritta autorizzazione per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari per cui è stato sanzionato per altri 3.098 euro. Infine, una terza sanzione, di 3mila euro, è scattata perchè sprovvisto della prescritta Registrazione Sanitaria.

Inoltre il gestore è stato sanzionato con una multa di 400 euro per non aver indicato all'ingresso un cartello con il numero massimo di persone ammesse all'interno del locale.

