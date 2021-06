Inquinamento a Castellammare, commissario all'Amap: a Palermo indagata assessore Prestigiacomo

I carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale del Centro Anticrimine natura di Palermo, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, hanno proceduto alla notifica di un'ordinanza di commissariamento giudiziale del servizio "Ambiente e Depurazione" di Amap.

La misura cautelare è stata disposta per "possibili criticità" nella gestione dei depuratori della acque reflue urbane di Acqua dei Corsari a Palermo e dei comuni di Balestrate, Carini e Trappeto.

Il commissario individuato dal Tribunale di Palermo è Luigi Librici, già direttore di Arpa Palermo fino al 2015. Il provvedimento è del gip Piergiorgio Morosini.

La procura aveva chiesto il commissariamento dell’intera gestione della società. Le indagini sono state coordinate dai pubblici ministeri Bruno Brucoli e Andrea Fusco. L’Amap è indagata come persona giuridica assieme a Maria Concetta Prestigiacomo (ex presidente e attuale assessore del Comune di Palermo alle Opere pubbliche), Alessandro Di Martino (attuale amministratore unico di Amap), i dipendenti Angelo Siragusa, Adriana Melazzo, Dorotea Vitale. È contestato il reato ambientale per avere provocato l’inquinamento in un’area protetta e cioè quella del golfo di Castellammare.

