Agenti aggrediti alla Magione, il Sap: "Basta aggressioni alla polizia"

La segreteria provinciale del Sap di Palermo esprime solidarietà al personale della polizia di Stato del Reparto Mobile di Palermo, aggredito piazza Magione.

«Ogni atto di violenza - dice il sindacato - contro un uomo o una donna in divisa è un atto di violenza contro ogni cittadino della nostra Repubblica che invoca rispetto delle regole, giustizia e sicurezza. Forse non sarebbe male reintrodurre qualche mese di servizio militare obbligatorio per reinsegnare a qualche irriducibile maleducato, il rispetto delle regole, ma soprattutto il rispetto degli uomini e delle

donne in divisa che con grande sacrificio, malgrado la persistenze mancanza di risorse umane, tecniche ed economiche, svolgono il proprio servizio a tutela dei cittadini onesti. La dignità e il rispetto delle forze delle forze dell’ordine non può e non deve essere messa in discussione da quattro teppisti da strapazzo».

