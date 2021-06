Palermo, lavori di manutenzione a Baida: fornitura d'acqua ridotta per alcune ore

L’Amap informa che domani, dalle ore 9 alle ore 20, per consentire la messa in esercizio di un nuovo tratto di tubazione, nel distretto di Baida, in sostituzione di un tratto vetusto, verrà ridotto e in alcuni momenti, interrotto l'approvvigionamento idrico. Pertanto, si potranno verificare disservizi all’erogazione nell’intero distretto.

L'approvvigionamento idrico verrà ripristinato definitivamente, al termine dell’intervento. L’erogazione si normalizzerà nelle 12 ore successive, salvo imprevisti. Le variazioni di pressione all’interno delle tubazioni, a seguito dell’intervento, potranno determinare una variazione della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma.

