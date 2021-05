Palermo, muore cadendo dal 12esimo piano il farmacista Orlando: indaga la polizia, sigilli in via Garzilli

Choc tra i farmacisti palermitani. Ieri pomeriggio, dopo le 19, Ferdinando Orlando, titolare dell'omonima farmacia in via Garzilli, si sarebbe suicidato. L'uomo, 58 anni, sarebbe caduto dal 12esimo piano di via Marchese Ugo, a Palermo. Il primo ad intervenire per soccorrerlo è stato un medico che si trovava di passaggio ma non c'è stato nulla da fare. Chiamati anche i sanitari del 118 che hanno dichiarato il decesso.

L'uomo, in questo periodo, era anche impegnato con il trasferimento dell'attività in via Villafranca. Lascia moglie e una figlia.

Oggi, gli agenti del commissariato Libertà di Palermo hanno apposto i sigilli alla farmacia per trovare quanti più elementi utili alle indagini e capire cosa abbia spinto l'uomo all'estremo gesto. Sotto sequestro anche l'automobile di sua proprietà. Non è stato ancora deciso se sarà disposta l'autopsia.

