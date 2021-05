Palermo, laboratori estivi per i giovani dai 14 ai 17 anni: ecco il progetto Zeasy

Si chiama Zeasy. È un progetto estivo - gratis - pensato per i ragazzi e le ragazze di Palermo dai 14 ai 17 anni, firmato da Maghweb in partenariato con il CRESM. Il programma, ricco di attività pratiche e divertenti, si svolgerà dal 15 giugno al 15 settembre presso il padiglione 20 dei Cantieri Culturali alla Zisa, e i ragazzi, per partecipare, dovranno solo mettersi in contatto con l’associazione ai recapiti indicati in locandina.

Ci saranno poi educatori ed esperti a guidare i giovani nelle attività: tra gli altri, laboratori di street art, fotografia e artigianato, garantiti dalle 10 alle 16, dal lunedì al venerdì.

“Con Zeasy abbiamo costruito un calendario di attività estive coinvolgenti - racconta il team di Maghweb - che permettono alle ragazze e ai ragazzi di acquisire competenze su campi molto diversi, e apprendere così tecniche che vanno dalla bioedilizia alla orticoltura di comunità attraverso metodologie non formali, divertendosi. Invitiamo tutti i giovani palermitani e palermitane a cogliere questa opportunità e a unirsi a noi all'interno de Le nuove Officine Zisa, scrivendoci a zeasy@maghweb.org”.

Zeasy nasce in seno al bando “EduCare”, indetto e finanziato dal dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

