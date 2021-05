Carini, controlli in borghese contro chi abbandona i rifiuti: scattano le prime multe

Gli agenti della polizia municipale di Carini hanno multato cinque cittadini per avere abbandonato i rifiuti senza rispettare l’ordinanza del sindaco. Le sanzioni sono da 167 euro.

I controlli sono scattati con i dipendenti della ditta Senesi che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il servizio di controllo proseguirà nei prossimi giorni, su tutto il territorio, dal centro storico a Piano Agliastrelli, sino a Villagrazia di Carini e vedrà anche impegnato il personale in borghese con le auto civetta.

«Spiace dover ricorrere alle sanzioni - commenta il sindaco Giovì Monteleone - ma lo facciamo a beneficio della cittadinanza tutta che, oltre ai problemi igienico-sanitari, deve far fronte a costi ormai divenuti insostenibili. Confido nel senso di responsabilità e invito tutti a mettersi in regola nel fruire del servizio di raccolta «porta a porta», peraltro ormai in vigore da tanti anni».

