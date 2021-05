Alia, il comandante dei carabinieri Alberto Castello nominato cavaliere della Repubblica

Entrerà a far parte della schiera dei Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Il maresciallo capo Alberto Castello, comandante della caserma dei carabinieri di Alia, è stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con una delle massime onorificenze riconosciute del nostro Paese.

La cerimonia di consegna delle distinzioni onorifiche avrà luogo mercoledì alle 10.30 al Politeama di Palermo, in occasione del 75esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, per le mani del prefetto di Palermo Giuseppe Forlani.

Quella di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana è un’onorificenza non da tutti, la prima degli ordini della Repubblica, nata nel 1951 per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Originario di Palermo, il maresciallo Alberto Castello dirige la stazione di Alia dal marzo 2016, con alle spalle una carriera militare ultra ventennale nell’Arma dei Carabinieri, trascorsa nei reparti territoriali del Lazio, Lombardia e Sicilia per poi accedere ai reparti speciali, alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro, quale Ispettore del Lavoro.

Nel corso della sua carriera, ha conseguito una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, un master in Criminologia e studi giuridici forensi e una laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, formazione militare e culturale, che gli hanno permesso di essere tra insigniti dell’onorificenza di “cavaliere”.

