Palermo, vuoti i reparti Covid ma pochi posti per gli altri pazienti: caos e ambulanze in coda

Ambulanze in coda davanti ai pronto soccorso, pazienti nei mezzi di soccorso assistiti dal personale del 118 e in attesa di essere visitati. Scene già viste anche se stavolta, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, si trattava di malati "comuni" che i medici non riescono a ricoverare perché i posti letto disponibili a Palermo sono pochi rispetto a quelli destinati al Covid.

La riconversione di 200 posti va a rilento e così ieri all’ora di pranzo le ambulanze che stazionavano davanti al pronto soccorso del Civico erano una decina: è stato necessario l'intervento della polizia, chiamata dai familiari di alcuni utenti, per cercare di riportare la calma. Tensioni anche

Tensioni davanti all’ospedale Ingrassia, in difficolta anche i pronto soccorso degli altri ospedali: ieri a Villa Sofia 69 malati assistiti di mattina e 26 nel tardo pomeriggio; il Policlinico è pieno con 28 persone in carico e all’Ingrassia si sono toccate fino a 40 presenze senza la possibilità di garantire le barelle e con la saturazione delle aree grigie.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE