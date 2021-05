Armi e droga, un arresto a Palermo

Un 42enne residente a Palermo e già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Falde per possesso illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione all’interno della sua abitazione nella periferia cittadina, con l’ausilio di un’unità del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, l’uomo ha consegnato 25 grammi di hashish e un bilancino elettronico che si trovavano all’interno di un cassetto all’ingresso di casa. I militari hanno poi effettuato ugualmente una minuziosa perquisizione recuperando una pistola marca “Beretta” calibro 9 con matricola abrasa, completa di 2 caricatori e 14 proiettili del medesimo calibro.

L’arma, che da preliminari accertamenti è risultata perfettamente funzionante, e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistico-dattiloscopici e per verificare se le stesse siano state utilizzate in azioni delittuose; la droga sarà analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale.

L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli”. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

© Riproduzione riservata