Fuochi d'artificio dei tifosi del Palermo su Monte Pellegrino e scoppia l'incendio, la condanna della società

Fuochi d'artificio dei tifosi del Palermo su Monte Pellegrino e scoppia l'incendio. I fatti si sono verificati ieri pomeriggio, duramnte il match tra i rosanero e l'Avellino ma le fiamme si sono estese e anche oggi i vigili del fuoco sono alle prese con le operazioni di spegnimento.

Sull'argomento è intervenuta la società di calcio rosanero: "In considerazione delle indagini in corso sulle responsabilità dell’incendio attualmente in essere su Monte Pellegrino, il Palermo FC condanna con decisione l’eventuale grave danno che alcuni tifosi rosanero potrebbero aver causato con fumogeni e fuochi d’artificio, durante la partita Palermo-Avellino di domenica 23 maggio, allo stadio Renzo Barbera - sta scritto in una nota -. Il rispetto per le persone e per gli spazi pubblici, e l’attenzione all’osservanza di tutte le regole del vivere comune, ha e deve avere sempre la priorità su qualsiasi iniziativa, pur animata dai migliori entusiasmi. Il pensiero di tutta la società rosanero - conclude la nota - va agli operatori di soccorso che stanno portando avanti tutte le misure necessarie per contenere i danni dell’incendio".

