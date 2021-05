Zone pedonali a Palermo, firmata l'ordinanza per via Amari e via Ruggero Settimo

Sono quattro le ordinanze firmate e pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Palermo che riguardano la pedonalizzazione. Queste, di fatto, interesseranno via Amari e via Ruggero Settimo/Castelnuovo. Inoltre sono previste anche modifiche alla circolazione in via Wagner/via Villaermosa e via Cavour. Tutti i provvedimenti entreranno in vigore dopo l'apposizione delle relative segnaletiche.

LA MAPPA DELLA VIABILITÀ

A queste quattro ordinanze si aggiunge una quinta, emessa nello scorso novembre, con la quale si istituisce il doppio senso di marcia in via Turati. "Si tratta di una scelta strategica che cambierà la vivibilità della città - ha commentato l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania -. Il collegamento pedonale tra il porto e il Centro storico sarà un volano di crescita economica e turistica e contribuirà a superare la crisi che hanno vissuto, in questo ultimo anno, le attività commerciali. La riorganizzazione della circolazione veicolare contribuirà a fluidificare il traffico nell’attesa della chiusura definitiva del cantiere di superficie del collettore fognario di via Roma".

Per il sindaco Leoluca Orlando: "Si tratta di un’area strategica per lo sviluppo e l’attrattività di una parte della città nel triangolo 'ingresso Porto-piazza Politeama-piazza Verdì. La pedonalizzazione costituisce un’azione programmatoria e le specifiche ordinanze tengono conto delle esigenze e delle proposte all’interno di una scelta fondamentale che connota la visione complessiva di governo di Palermo". In via Emerico Amari, tratto stradale compreso tra via Francesco Crispi, esclusa, e via Michele Miraglia (carreggiata laterale) e tra via Principe di Scordia e piazza Ruggiero Settimo: Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori.

Rimane aperto alla circolazione veicolare l’asse di via Roma. A causa dei lavori del collettore fognario, il tratto compreso tra via Michele Amari e via Riccardo Wagner, queste escluse, sarà percorribile sino alla conclusione degli stessi. In via Ruggero Settimo (provvedimento a carattere sperimentale valido sino al 31 maggio 2022). Piazza Castelnuovo, tratto stradale compreso tra piazza Sant' Oliva, Paolo Paternostro e piazza Ruggiero Settimo: Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori. Piazza Ruggero Settimo, tratto stradale compreso tra via della Libertà e via Ruggiero Settimo: Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori.

Via Ruggiero Settimo, intero tratto, ad eccezione dell’attraversamento con via Mariano Stabile: Istituzione di area pedonale, eventualmente protetta con dissuasori. Via Cavour, tratto compreso tra via Villaermosa e via Ruggiero Settimo: Istituzione del doppio senso di marcia. Via Villaermosa, istituzione del senso unico di marcia in direzione via Cavour sul cui sbocco vige l’obbligo di dare la precedenza e di svoltare a destra. All’incrocio con via M. Stabile i veicoli provenienti da via R. Wagner potranno svoltare a destra o proseguire dritto, osservando la precedenza come già stabilito.

