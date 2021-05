Investe due cani sulla Palermo-Mazara del Vallo, l'Anas risarcirà i danni all'automobilista

Investe e travolge due cani sulla Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Carini. È accaduto un anno fa e adesso Giuseppe Immordino si è visto riconoscere dal giudice di pace, Donata Di Chiara, il diritto al risarcimento del danno per le ammaccature subite dalla sua auto. Un migliaio di euro, il conto dell’autocarrozzeria, che pagherà l’Anas assieme alle spese legali.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade, come riporta Vincenzo Russo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si era opposta alle richieste e l’automobilista attraverso il suo legale, Giuseppe Di Stefano, ha dovuto dimostrare come incombesse sulla società del gruppo Fs italiane "l’obbligo di custodia della rete autostradale" e, soprattutto, che non si sia trattato di un caso fortuito, una eventualità che avrebbe invece esonerato la stessa società da ogni responsabilità. Dunque, la mancata vigilanza fu la causa dell’incidente.

