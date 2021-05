Palermo, anziano aggredito e rapinato reagisce: ladro incastrato da tracce di sangue

La polizia di Stato ha tratto in arresto a Palermo un malvivente, responsabile di una aggressione in strada a un anziano professionista, sorpreso alle spalle poco prima che facesse ingresso in uno stabile. L’uomo, in via Principe di Villafranca, a volto scoperto, aveva puntato la collanina del malcapitato che ha reagito. I due sono caduti per terra e l’aggredito è riuscito a resistere. Il rapinatore si è allontanato velocemente a piedi, abbandonando sul posto il ciclomotore a lui intestato.

Le abbondanti tracce di sangue, il ciclomotore abbandonato e le immagini delle telecamere condominiali, hanno consentito alle pattuglie del commissariato Libertà e dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico di stringere il cerchio sul bandito che si è peraltro ripresentato sul posto ancora sanguinante per recuperare lo scooter. L’uomo, conosciuto dai poliziotti per i suoi precedenti specifici e riconosciuto dagli agenti che avevano visionato le immagini, è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto. Il provvedimento restrittivo è già stato convalidato.

