Bevande alcoliche vendute dopo le 18, chiusi due locali a Palermo

Due locali sono stati sequestrati per 5 giorni dalla polizia municipale durante i controlli nell’ultimo weekend. Si tratta di due attività, in via Napoli e in via dei Candelai.

I due locali erano aperti al pubblico con la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le 18 e sul posto c'erano anche diversi clienti. I gestori sono stati sanzionati con un doppio verbale di 400 euro a testa per "l’inottemperanza alla sospensione dell'attività di vendita di bevande alcoliche oltre le ore 18 e per inosservanza delle misure di prevenzione e contenimento delle linee guida anti covid".

