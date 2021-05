Spiagge e centro storico, a Palermo confermati i divieti nei fine settimana fino al 15 maggio

Spiagge e centro storico vietati nei fine settimana a Palermo fino al 15 maggio. Il sindaco Leoluca Orlando infatti ha firmato l'ordinanza che conferma i divieti già previsti nelle scorse settimane.

La decisione è arrivata nel corso del pomeriggio, dopo un confronto con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. I divieti scattano domani e domenica, così come saranno in vigore sabato 15 e domenica 16 maggio.

Divieto di stazionamento

Si conferma quindi il divieto di stazionamento da mezzanotte alle 24 all'interno del Parco della Favorita e nel prato del Foro Italico, dalla Cala fino a Villa Giulia.

Spiagge di Palermo off limits

Il Comune di Palermo ha confermato anche il divieto di accesso per le spiagge da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari (8 e 9 maggio e solo per sabato 15). Sarà possibile soltanto l'attraversamento per l'utilizzo in mare di natanti e imbarcazioni e attività in acqua.

Niente pedoni nel centro storico di Palermo

In mote strade del centro storico di Palermo saranno vietate le attività sportive in tutte le aree pedonali, oltre all'interruzione del traffico per pedoni e auto dalle 18 alle 22 (8 e 9 maggio e 15 e 16 maggio). I divieti sono attivi nelle seguenti strade:

Via Spinuzza: da Vicolo delle Mura (accesso) a via Valenti (deflusso); Piazza Sant’Anna: Via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso); Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso); Piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso); da Viale Regina Elena, altezza Via Anadiomene, alla Piazza di Mondello; Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso); Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso); Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso); Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso); Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso); Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di raggiungere i negozi aperti nel rispetto delle norme anticovid.

