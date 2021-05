Palermo-Mazara: restringimenti di carreggiata tra Carini e Capaci per la sostituzione di alcuni giunti

Restringimenti di carreggiata tra il 10 e il 13 maggio sulla Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo e tra il 13 e il 18 maggio in direzione Mazara. Ciò a causa di interventi di rifacimento dei giunti di dilatazione in corrispondenza di un sottopasso tra gli svincoli di Carini e Capaci.

Occorrerà, dunque, chiudere in maniera alternata le corsie di marcia ed emergenza o di sorpasso. Per diminuire i disagi alla circolazione, l’esecuzione dell’intervento avverrà su doppi turni; non sarà possibile eseguire le lavorazioni nelle ore notturne a causa delle particolari procedure che caratterizzano gli interventi.

© Riproduzione riservata