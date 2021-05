L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice è risultato positivo al covid. Le sue condizioni di salute - come si legge in una nota della Diocesi palermitana - non destano alcuna preoccupazione e l’Arcivescovo è costantemente monitorato così come prevedono i protocolli sanitari specifici. Negli ultimi giorni Lorefice non ha presieduto celebrazioni pubbliche, né effettuato incontri, preferendo lavorare via web.

