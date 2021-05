Crack, marijuana e cocaina allo Zen di Palermo: arrestati una donna, il cognato e il suocero

Tre persone sono state arrestate a Palermo per spaccio di droga: si tratta dei componenti di un nucleo familiare residente nel quartiere Zen. Una pattuglia di “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, in via Brigata Aosta, si era soffermata ad osservare le fasi di un controllo di un'altra pattuglia delle forze dell’ordine ad una donna.

Quest’ultima, infatti, avuta la certezza dell’allontanamento degli agenti che l’avevano identificata, aveva raggiunto un'auto parcheggiata, aveva preso un involucro nascosto sotto e lo ha portato a bordo di un'altra auto. A quel punto i “Falchi” l’hanno raggiunta: nell'involucro c'erano 100 dosi di crack per un peso di 20 grammi.

Gli agenti sono risaliti alle abitazioni di due congiunti della donna, il suocero ed il cognato, allo Zen 2. In entrambi gli appartamenti sono stati trovati 10 grammi di cocaina nella casa del suocero e ben 3,250 chilogrammi di marijuana, in quella del cognato.

Tutti e tre sono stati arrestati e la droga sequestrata. Indagini sono in corso su fornitori e destinatari.

