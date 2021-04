Palermo, sequestrati officina e autolavaggio abusivi a Partanna Mondello

Un autolavaggio e un'officina abusivi sono stati sequestrati dagli agenti del Nucleo Operativo Protezione ambiente della Polizia municipale di Palermo e dai carabinieri a Partanna Mondello, a Palermo.

In particolare, in via Partanna Mondello trovata un’officina meccanica sprovvista di autorizzazioni amministrative. L’attività è stata chiusa e le attrezzature sottoposte a sequestro ai fini della confisca. Oltre 5 mila euro le sanzioni elevate.

In uno scantinato di via Eolo, invece, è stato scoperto un autolavaggio abusivo, in assenza di autorizzazioni amministrative e di Autorizzazione Unica Ambientale. Il gestore, un 48enne, residente a Palermo e già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per reato ambientale e l’attività è stata posta sotto sequestro penale. Anche in questo caso scatterà la confisca delle attrezzature.

