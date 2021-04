Palermo da zona rossa a zona gialla: ecco cosa può succedere, Musumeci pronto a revocare i divieti

Musumeci è pronto a togliere la zona rossa a Palermo. L'ordinanza scade oggi e, anche se ancora non è ufficiale, il presidente della Regione sarebbe tentato di non rinnovarla, come spiega Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia.

Il governatore, infatti, è pressato a livello politico dagli alleati di centrodestra e da tutte le associazioni di categorie degli imprenditori per riaprire la città nonostante il sindaco Orlando continui a sottolineare che la situazione è critica.

La decisione sarà presa in queste ore, una volta letti i dati che l’Asp e il commissario per l’emergenza a Palermo, Renato Costa, illustreranno nella loro relazione. Il trend è sceso dai 241 contagi ogni 100 mila abitanti di una settimana fa ai 215 delle ultime 48 ore e anche la pressione sugli ospedali si sta allentando, anche se meno in provincia, dove ci sono altri 22 comuni in zona rossa che oggi attendono di conoscere il loro destino.

Se Musumeci decidesse di non prorogare la zona rossa, domani Palermo diverrebbe arancione, come il resto della Sicilia, consentendo la riapertura dei negozi e alleviando il malumore della Confcommercio che ieri è andata duramente in pressing sul presidente. Ma venerdì la situazione potrebbe cambiare ancora, perchè il ministro Speranza potrebbe riportare tutta la Sicilia in zona gialla da lunedì e dunque in pochi giorni Palermo passerebbe dalle massime restrizioni alla fascia delle riaperture, con bar e ristoranti che potrebbero riprendere l'attività come da alcuni giorni succede in buona parte d'Italia.

Ma sulla zona gialla la decisione spetta al ministro e l'Isola, che ha numeri in miglioramento, si gioca tutto in questi ultimi due giorni.

