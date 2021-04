Da Messina a Palermo con 30 chili di hashish nel trolley: la droga avrebbe fruttato 200 mila euro

Da Messina a Palermo in pullman con 30 chili di droga: fermato ed arrestato, nei pressi della stazione centrale del capoluogo siciliano, un 28enne tunisino. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile del capoluogo, impegnati unitamente ai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in un servizio di controllo nella zona della stazione centrale a procedere al sequestro dello stupefacente.

Gli agenti hanno notato come il 28enne, proveniente da Messina a bordo di un pullman, dopo avere recuperato un trolley dalla stiva del bus, avesse indugiato non poco, guardandosi più volte attorno prima di allontanarsi a piedi. È stato fermato ma il 28enne ha però spintonato gli agenti ed ha cercato una improbabile fuga in direzione di via Buccola dove è però stato raggiunto e bloccato.

I poliziotti hanno intuito che l’uomo potesse occultare sostanza stupefacente: dentro la valigia, avvolti da indumenti e mischiati ad effetti personali, sono stati recuperati tre involucri, composti ognuno da 20 pacchi, da 500 grammi ciascuno, di hashish.

Il valore dello stupefacente, una volta immesso nelle piazze dello spaccio cittadino al dettaglio, si sarebbe aggirato sui 200 mila euro.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere anche del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Indagini sono in corso per risalire a fornitori e destinatari dello stupefacente.

© Riproduzione riservata