Contrabbando di sigarette a Palermo, ecco chi sono gli arrestati nell'operazione Duty Free

L'operazione della Guardia di finanza di Palermo Duty Free sul contrabbandando di sigarette tra Napoli e Palermo, ha portato, lunedì scorso, all'arresto di dieci persone.

In carcere sono finiti i napoletani Carmine Argentino, 48 anni, e Giacomo Bilello, 33 anni; il palermitano Pietro Corrao, 55 anni. Domiciliari per i palermitani Giuseppe Di Grazia, 34 anni; Giovanni Freschi, 39 anni; Giovanni Guadagna, 36 anni; Angelo Giordano, 51 anni; e per i napoletani Antonio Argentino, 25 anni; Gabriele Casella, 61 anni; Mario Barretta, 46 anni.

Per altri 5 indagati è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: si tratta di Giovanni Di Stefano, 54 anni; Matteo Biondo, 31 anni; Giuseppe Di Piedi, 45 anni; Michele Di Piedi, 64 anni, e Pasquale Vecchione, 51 anni.

In base alla ricostruzione degli uomini del gruppo di Palermo guidati dal colonnello Alessandro Coscarelli, a capo della presunta banda ci sarebbero stati Corrao, Bilello e Carmine Argentino.

