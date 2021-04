"Incastrati" di Ficarra e Picone, da oggi a Palermo divieti di sosta per le riprese: ecco dove

Quindici giorni di divieti di sosta in centro a Palermo per consentire le riprese di "Incastrati", la nuova serie tv di Ficarra e Picone su Netflix.

Come riporta un articolo del Giornale di Sicilia, dalle 18 oggi e sino al 7 maggio (alle ore 20) ci saranno i divieti di sosta con rimozione forzata in molte aree.

Da via Marchese di Villabianca a piazza Don Bosco, da via De Amicis a un tratto di via Mario Rutelli. E ancora, via La Marmora e via D’Azeglio. Ma anche una lunga fetta di via Sammartino sarà set (tratto compreso tra le vie Catania e Costantino Nigra) e via La Farina. E poi via Marchese di Villafranca (tra le vieCarducci e XII Gennaio). Le piazze Luigi Scalia e Goffredo Mameli. Anche una fetta di via Paternostro (fra le vie Villafranca e Garzilli). E comunque nelle zone coinvolte nelle riprese sono stati affissi degli avvisi che fanno riferimento appunto al provvedimento dell’ufficio traffico.

Per consentire le riprese l’Amat potrebbe - se necessario - anche dirottare alcune corse.

