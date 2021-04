Strage di migranti nel Mediterraneo, Lorefice: "Rimpallo di responsabilità, serve soluzione contro barbarie"

"A ferire la coscienza umana e cristiana non è solo l'assoluta indifferenza in cui tutto questo è avvenuto", o quella "con cui gran parte dei principali organi di stampa nazionali ne hanno dato conto", ma "è anche e soprattutto il grave rimpallo di responsabilità tra la Libia, Malta, l'Italia e l'Unione Europea a cui si assiste nelle ricostruzioni di queste ore". Lo afferma il vescovo di Palermo, Corrado Lorefice, "sull'ennesima strage silenziosa consumatasi, che ha visto la morte di circa 130 migranti, inghiottiti dalle onde del Mediterraneo."

"Il lungo temporeggiare sull'obbligo del soccorso - aggiunge monsignor Lorefice - e l'accavallarsi confuso delle giustificazioni sul perché non si sia fatto nulla per precipitarsi a salvare 130 persone innocenti in evidente pericolo continuano purtroppo a dimostrarci che non è più possibile che si ritardi nella ricerca di una soluzione politica a livello europeo, una soluzione umanamente sostenibile che ponga fine una volta per tutte a questa straziante barbarie".

"Ricordo a tutti - sottolinea il vescovo di Palermo - che le sorelle e i fratelli, le donne e gli uomini dell'Africa sono vittime, da parte dell'Occidente, di una spoliazione quotidiana e sistematica, che depreda della loro ricchezza miliardi di persone e le costringe a cercare vita e fortuna altrove. Basti guardare in questi mesi al Congo e al North Kiwu per capirlo".

Mediterraneo cimitero di migranti: le drammatiche foto di decine naufragi dal 2013 a oggi Le bare dei morti nel naufragio 2013 Le bare dei morti nella tragedia del 2013 Alcuni sopravvissuti al naufragio 2013 Sopravvissuti al naufragio 2014 Mamma e bimbo sopravvissuti al naufragio 2014 Naufragio 2015 Salvataggio di alcuni migranti durante il naufragio del 2015 I morti nel naufragio del 2015 Naufragio 2016 Dopo il naufragio del 2017 Naufragio 2018

"Ebbene, di fronte a questa ingiustizia sistematica - rileva Lorefice - noi europei, invece di sentire l'obbligo di un risarcimento, chiudiamo le frontiere del nostro benessere grondante del sangue dei poveri, per impedire ad altri il diritto ad un'esistenza che non sia svuotata della sua stessa dignità. Tutto questo è scandaloso - osserva - lo dico senza mezze misure, così come lo è il fatto che l'Europa e l'Italia, la nostra Italia, esperta nel dolore del migrare, non sentano l'urgenza di adoperarsi per cambiare un tale stato di cose. Siamo noi a operare respingimenti, a continuare a lasciar morire in mare donne e bambini usando il cinico strumento di Frontex. Siamo noi a tollerare i campi di concentramento e le crudeltà della guardia costiera della Libia facendo finta che si tratti di soccorso e di asilo. Ci perdonino tutti coloro che hanno perso la vita in questi anni - conclude - e ci infondano il coraggio di cambiare, insieme".

