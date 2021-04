Palermo zona rossa, prorogato lo stop alla vendita di alcolici dopo le 18

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato una ordinanza che proroga fino a tutto il prossimo 28 aprile lo stop alla vendita di alcolici di qualsiasi gradazione da parte di qualsiasi attività commerciale e distributore automatico dalle ore 18 alle 5 del mattino su tutto il territorio comunale. La decisione è stata presa a seguito della proroga della zona rossa da parte del presidente della Regione.

Palermo è uno dei 23 comuni della provincia ad essere rimasto in rosso insieme a Bagheria, Casteldaccia, Partinico, Giardinello, Borgetto, San Cipirello, Misilmeri, Baucina, Villafrati, Mezzojuso, Carini, Torretta, Cinisi, Termini Imerese, Lascari, Alimena, Giuliana, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Villabate, Monreale e Belmonte Mezzagno.

"La proroga della zona rossa a Palermo fino al 28 aprile impone ulteriori sforzi e sacrifici - aveva commentato il sindaco subito dopo l'ordinanza di Musumeci -. Faccio appello a tutti i cittadini affinché vengano rispettati i divieti per tornare prima possibile ad una vita normale. Allo stesso tempo torno a chiedere ciò che ho chiesto in queste settimane, e fino a ieri, al presidente Mario Draghi: servono subito rimborsi, e non ristori inadeguati, per le spese fisse a imprenditori e piccole medie imprese per evitare la distruzione irreversibile di imprese e anche per evitare che al termine della cassa integrazione migliaia di lavoratori non trovino più l'azienda nella quale erano impiegati".

