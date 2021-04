Palermo, sabato e domenica vaccinazione per gli over 80 nel drive-in alla Casa del Sole

Primo drive in per la vaccinazione organizzato dall’Asp di Palermo che sabato 24 aprile e domenica 25 aprile aprirà i cancelli della Casa del Sole di via Luigi Sarullo 19 per una nuova iniziativa rivolta agli Over 80 (compresa tutta la classe di nascita 1941) che non si sono ancora vaccinati.

Chio dovrà ricevere la dose aspetterà il proprio turno in auto e lì stesso, dopo la raccolta dei dati e l’anamnesi del medico, verrà vaccinato.

Gli anziani potranno farsi accompagnare in auto da un familiare o dal caregiver per ricevere la prima dose di Pfizer o Moderna rimanendo sempre seduti in auto. Dopo il periodo di osservazione in un’area dedicata, riceveranno la certificazione con la data di somministrazione della seconda dose.

L’accesso sarà diretto e senza bisogno di prenotazione. Basterà presentarsi muniti del documento di identità e della tessera sanitaria. Qualora fosse possibile, si invita a scaricare la documentazione dal sito internet dell’Asp di Palermo. in alternativa Autocertificazione, Informativa e consenso al trattamento dei dati e consenso informato alla somministrazione del vaccino saranno forniti dal personale della struttura.

“Oltre ai 15 centri di vaccinazione attivi su tutto il territorio di città e provincia – spiega il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – abbiamo allestito un Drive In riservato esclusivamente agli Over 80 che, rimanendo sempre seduti in auto, potranno ricevere la prima dose. Personale dedicato li aiuterà nella compilazione della documentazione, mentre in tre postazioni i medici si occuperanno della anamnesi e poi della inoculazione del vaccino”.

Intanto prosegue l’Open Day per gli Over 80 nelle strutture di città e provincia, così come prosegue per gli Over 60 (non fragili) con AstraZeneca. Ci si potrà recare nei centri (qui di seguito elencati) e ricevere, senza prenotazione, il siero. Ieri sono state 2.125 le dosi somministrate (il dato non comprende l’Hub della Fiera del Mediterraneo): 1.112 di Pfizer, 632 di Moderna e 381 di AstraZeneca.

