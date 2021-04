Palermo, morto per Covid a 57 anni il barbiere Gianni Battaglia: il quartiere Noce a lutto

Il quartiere Noce è a lutto per la morte di Gianni Battaglia, barbiere del famoso salone "La Grande Bellezza". A soli 57 anni, la sua vita è stata stroncata dal Covid. Si era ammalato circa un mese fa, pochi giorni dopo il contagio Gianni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Cervello e poi trasferito al Policlinico. Poi le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Gianni Battaglia era molto conosciuto nel quartiere e non solo per la sua professione di barbiere, ma anche per la sua personalità, affabile e cordiale con tutti. Grande appassionato di calcio, tifoso del Palermo e della "sua" Inter, di cui sempre parlava con clienti e amici.

Tanti i messaggi di cordoglio.

I funerali si svolgeranno domani, alle 9.30, nella Chiesa Santa Chiara di via Giuseppe Crispi, a Palermo.

