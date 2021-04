Catering, Galati di Palermo lascia la Tonnara Florio e apre una nuova location

Dopo anni di collaborazione con la Tonnara Florio per la realizzazione di cerimonie ed eventi, l'azienda Galati Catering di Palermo apre una nuova location.

“La Galati Catering Srl informa la propria spettabile clientela – affermano dall’azienda - che, dopo anni di proficua collaborazione, non svolge più attività fissa di banqueting presso la Tonnara Florio di Palermo. Pertanto – concludono - con tutto il proprio staff sarà lieta di accogliere la fedele clientela nella nuova location sul mare nella quale opererà in esclusiva, e che si riserva di comunicare nel più breve termine, non appena ultimati i lavori di adeguamento e sistemazione che consentiranno di rendere gli apprezzati servizi in totale osservanza delle prescrizioni a presidio della tutela della salute di tutti”.

