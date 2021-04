Palermo, centro scommesse aperto nonostante i divieti e con sito illegale: multa da 50 mila euro

I funzionari Adm di Palermo, in collaborazione con i carabinieri hanno effettuato un controllo presso un centro di raccolta di scommesse sportive.

Nonostante il divieto di apertura disposto durante il periodo della pandemia, il gestore del locale effettuava scommesse non consentite registrandole su un sito online non autorizzato in Italia e i clienti potevano effettuare le puntate anche su eventi sportivi diversi da quelli previsti dal palinsesto dei giochi di Adm.

Per tale ragione, oltre al sequestro dell’attrezzatura informatica, è stata comminata una sanzione amministrativa di 50 mila euro al proprietario dell’esercizio che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

