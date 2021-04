Furto all’interno della facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Palermo

Furto nella notte all’interno della facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Palermo. I ladri si sono introdotti nell’edificio non custodito, dal quale sono stati trafugati sei personal computer, una macchinetta del caffè e un macchinario per il riscaldamento dei cibi, come riferito all’Italpress da fonti interne al Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali dell’ateneo palermitano.

Sull'accaduto, l'ennesimo di una serie di furti in città registrati nelle ultime settimane, indagano le forze dell’ordine giunte sul posto, chiamate a ricostruire la dinamica dell’effrazione.

