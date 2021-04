Pietre contro autobus dell'Amat a Palermo, due episodi a Borgonuovo e in via Tricomi

Due autobus di linea dell’Amat, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Palermo, sono stati colpiti con alcune pietre. Il primo episodio si è verificato in via Tindari nella zona di Borgo nuovo. La denuncia è stata presentata dall’autista. Il secondo episodio in via Ernesto Tricomi nella zona dell’ospedale Civico. Anche in questo secondo episodio la denuncia è stata presentata dall’autista. Ad essere colpito il finestrino. In tutti e due episodi indagano gli agenti di polizia.

