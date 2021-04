Tir in bilico sui tetti a Caccamo: evacuata una palazzina, ore di panico

Momenti di paura a Caccamo in provincia di Palermo. Un tir, per cause in corso di accertamento, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini.

Il mezzo è rimasto sospeso minacciando una palazzina dove abitano sei famiglie. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l'immobile. Poi il veicolo è stato rimosso.

"Abbiamo sentito un forte boato verso le 8.30 - dicono i residenti - Sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa. Siamo davvero preoccupati perché il mezzo potrebbe ancora cadere e finire sulla palazzina. Siamo molto spaventati. Siamo dovuti uscire di corsa da casa. E' una mattinata che non dimenticheremo mai".

