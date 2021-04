Sorelle Napoli, assoluzione confermata per Klaus Davi e La7: non diffamarono il sindaco di Mezzojuso

La Corte di Appello di Palermo, accogliendo in pieno le argomentazioni rappresentate dall'avvocato Eugenio Minniti, ha confermato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa in favore di Klaus Davi dal Tribunale di Termini Imerese il 2 aprile 2019 per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di Salvatore Giardina, sindaco del Comune di Mezzojuso, il quale costituitosi parte civile nel relativo procedimento penale aveva impugnato in Appello la suddetta pronuncia.

La vicenda ha tratto origine dalla trasmissione "Non è l'Arena" dell'emittente televisiva La7 quando, secondo Giardina, il conduttore Massimo Giletti e il massmediologo Klaus Davi lo avrebbero diffamato per non aver adottato alcun provvedimento a tutela delle denunce sporte dalle sorelle Napoli per le continue minacce mafiose con vari danneggiamenti di cui erano state vittime. "Piena assoluzione, si apprende, anche per il direttore di La7 Andrea Salerno". Lo ha reso noto Eugenio Minniti, avvocato del massmediologo italo-svizzero.

