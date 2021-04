Covid: 455 nuovi positivi in provincia di Palermo, contagi alti malgrado la zona rossa

I numeri che riguardano i nuovi positivi nella provincia di Palermo rimangono molto alti (455 nelle ultime 24 ore), nonostante siano passati diversi giorni da quando è stata istituita la zona rossa. Per quanto riguarda il capoluogo, ad esempio, sono già trascorsi nove giorni. Eppure i numeri non sono ancora scesi come ci si sarebbe aspettato.

Fondamentale sarà l'andamento dell'inizio della prossima settimana, soltanto se i nuovi contagi diminuiranno sensibilmente, e quindi si scenderà sotto la soglia di 250 nuovi casi settimanali per 100 mila abitanti, si potrà tornare in zona arancione.

In base ai dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed elaborati dall'Ufficio statistica del Comune, nell'intero territorio della provincia di Palermo oggi si sono registrati 455 nuovi positivi (ieri 315) e in tutta la regione 1370 (ieri 1450).

Nella settimana dal 10 al 16 aprile i nuovi positivi nella Città Metropolitana sono 3214, e il rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila abitanti è pari a 264,68 (ieri 266,0), lontano, dunque, dalla cifra "salvezza" di 250.

