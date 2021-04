Palermo, nuovo furto all'interno della palestra Virgin Active: è il secondo in pochi giorni

Nuovo furto all’interno della palestra Virgin Active di via Gioacchino Ventura, a Palermo. I ladri sono entrati in azione nella notte e si sono introdotti all’interno della struttura sportiva che attualmente è chiusa in ottemperanza all’ultimo decreto del Governo per il contenimento dell’emergenza Covid-19.

Sono state trafugate alcune macchinette per il caffè e una serie di prodotti alimentari che si trovavano nell’edificio. Si tratta del secondo furto a opera di malviventi nella palestra Virgin in pochi giorni: appena sei giorni fa, infatti, erano stati rubati alcuni dispositivi informatici.

