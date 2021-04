Guanti non a norma, maxi sequestro in un negozio del Poseidon: rischia multa fino a 25 mila euro

I finanzieri della Tenenza di Carini hanno sequestrato 1600 guanti presso un negozio all’interno del centro commerciale Poseidon. I dispositivi di protezione individuale non erano conformi alle normative europee e nazionali.

In particolare, nel corso del controllo, i militari hanno constatato che i 1600 guanti in vinile erano privi del marchio CE (sostituito con un bollino adesivo per trarre in inganno l’ignaro acquirente) e non riportavano sulle confezioni alcuna indicazione in lingua italiana. Erano inoltre sprovvisti delle ulteriori indicazioni minime (produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo), previste dal Codice del consumo.

Il rappresentante legale del negozio è stato segnalato alla Camera di commercio e rischia, oltre al già avvenuto sequestro della merce, anche una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 516 a un massimo di 25.833 euro.

