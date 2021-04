Coronavirus, nuova vittima a Terrasini: è morto "Mister Semi", l'imprenditore ex vicesindaco

Nuova vittima del Coronavirus a Terrasini. È morto, all’ospedale di Partinico, l’imprenditore Salvatore Di Maggio, 75 anni, conosciuto in paese, come ricorda Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, con l’appellativo di "Mister Semi" perché decise di rientrare a Terrasini dopo essere emigrato per tanti anni negli Stati Uniti.

Da 15 giorni era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Partinico. È stato consigliere comunale di Terrasini, amministratore e vicesindaco del paese.

© Riproduzione riservata